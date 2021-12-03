Вашингтон, 3 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Инфляция может стремительно вырасти в США на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», а это приведёт к сбоям в цепочках поставок и дефициту рабочей силы. Об этом говорится в интервью главы Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретты Местер газете Financial Times, опубликованном 3 декабря.

dmbosstone Вашингтон в период пандемии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Негативные последствия будут, если «Омикрон» окажется ещё опаснее, чем предыдущие варианты коронавируса. Местер отметила, что тогда может усилиться тенденция к повышению цен, которая проявилась на фоне проблем с цепочками поставок.

«Страх перед вирусом по-прежнему является одним из факторов, который удерживает людей от возвращения на работу», — сказала руководитель одного из 12 банков, входящих в Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Читайте также: Намёки ФРС США и новый штамм: паника на фондовых рынках поутихла