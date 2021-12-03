Воронеж, 3 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Воронежской области снижается число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили по итогам заседания регионального оперштаба 2 декабря в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

По информации главы департамента здравоохранения Воронежской области Александра Щукина, на 2 декабря в коронавирусных стационарах находятся 2630 человек, за последние сутки поступили 205 пациентов, 221 — выписан.

По данным Щукина, за последние пять недель число госпитализаций снизилось в 3,9 раза, а за последнюю неделю показатель снизился на 30%.

В регионе продолжают сворачивать коронавирусные койки и возвращают коечный фонд другим отделениям.

В Воронежской области в настоящее время полностью открыта плановая госпитализация, профосмотры, консультативные приемы, ведется работа по углубленной диспансеризации.