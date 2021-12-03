Куала-Лумпур, 3 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили на территории Малайзии. Об этом 3 декабря сообщил журналистам министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин, его слова приводит интернет-версия газеты The Star.

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«Мы обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом в Малайзии», — сказал он.

Также Джамалуддин уточнил, что заразившимся новой разновидностью SARS-CoV-2 оказался прибывший в Малайзию 19 ноября из ЮАР путешественник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из консультативной группы при правительстве Великобритании заявили, что реальная угроза, которую может представлять новый штамм коронавируса «Омикрон», вряд ли будет определена раньше следующего года.