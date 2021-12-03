Канберра, 3 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. 3 декабря компания Apple опубликовала список самых загружаемых приложений на 2021 год для iPhone и iPad в австралийском сегменте App Store. Традиционно на первом месте всегда стоят различные мессенджеры и соцсети, однако пандемия полностью изменила ситуацию.

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Так, первую пятерку рекордсменов по числу скачиваний заняли предложения, разработанные правительствами штатов для социального мониторинга, отслеживания контактов зараженных коронавирусом, получения ковид-сертификатов и QR-кодов.

Приложение Express Plus Medicare стало самым загружаемым бесплатным приложением для iPhone в 2021 году. Приложение позволяет жителям Австралии просматривать свою карту здоровья Medicare, но, что наиболее важно, также проверять свой статус вакцинации от COVID-19 и просматривать свой цифровой сертификат вакцинации.

На втором, третьем и четвертом местах оказались приложения для QR-кодов на уровне штатов Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Виктории.