Канберра, 3 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. 3 декабря в Северной территории Австралии был зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Невакцинированная женщина из числа коренного населения скончалась в больнице на восьмом десятке жизни, передает телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно коронавирус

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«Это первая смерть, связанная с COVID-19 в Северной территории, и она связана с текущей вспышкой, в результате которой зарегистрировано 60 случаев заражения», — говорится в заявлении местного правительства.

Выступая на пресс-конференции, глава правительства Северной территории Майкл Ганнер выразил соболезнования ее семье и сообществу, в котором она проживала.

За последние сутки в Северной территории зарегистрированы два новых случая коронавируса. Они никак не связаны с предыдущими 60. Оба зараженных прибыли из других штатов Австралии.