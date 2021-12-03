Москва, 3 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Москве празднование Нового года может быть ограничено из-за продолжающейся пандемии. Об этом 3 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

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Так, не планируются празднования в центре столицы, не будет перекрываться для гуляний Тверская улица. Мероприятия могут ограничиться районными площадками, которых будет открыто около 20.

Также СМИ информирует, что в заведениях общественного питания на Новый год пока не планируется вводить требования по обязательным QR-кодам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение ограничить празднования Нового года приняли власти Санкт-Петербурга.