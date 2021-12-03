Вашингтон, 3 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Правительству Белоруссии следует прекратить «организацию незаконной миграции» через границы Евросоюза, освободить около 900 политических заключённых и начать диалог с оппозицией. Об этом говорится в совместном заявлении США, Канады, Великобритании и ЕС, опубликованном на сайте канадского МИД.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Заявление опубликовано после того, как страны Запада ввели против Белоруссии новый пакет санкций. Его авторы снова потребовали, чтобы «режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС».

В заявлении содержится угроза в адрес тех, кто в Белоруссии или других странах способствует незаконной миграции, — это «будет стоить им дорого». Также от Минска потребовали немедленно освободить около 900 политзаключённых, прекратить репрессии, начать «всеобъемлющий и реальный» политический диалог с противниками действующей власти и гражданским обществом при содействии ОБСЕ. Итогом этой работы должны стать «свободные и справедливые» президентские выборы под международным наблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Белоруссии ранее пообещали жёсткий, но адекватный ответ на санкции, введённые против республики 2 декабря.

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