Минск, , 22:05 — REGNUM Жёсткий, но адекватный ответ пообещали белорусские власти Европейскому союзу в ответ на введённые сегодня, 2 декабря, новые санкции, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

Отметив, что Минск «не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада», внешнеполитическое ведомство заверило Брюссель, что страна выдержит эту атаку и «защитит соответствующий уровень жизни своего населения».

МИД Белоруссии указал на то, что санкции повредят и странам ЕС, добавив затем следующее: «Вместе с тем, исключительно в качестве ответа, нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жёсткие, асимметричные, но адекватные меры».

Внешнеполитическое ведомство возложило на ЕС вину за ухудшение стабильности в Европе — ведь именно Брюссель раскручивает санкционную спираль, в том время как Евросоюзу следовало бы одуматься.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций ввёл ЕС в отношении Белоруссии, включив в чёрный список 11 предприятий и 17 физических лиц. Новые санкции ввели также США, Великобритания и Канада.

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