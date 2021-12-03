Тбилиси, 3 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Жители Грузии чаще всего отказываются прививаться от COVID-19 из-за опасений возможных побочных эффектов. Об этом говорится в исследовании, проведенном совместно Национальной службой статистики Грузии и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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Согласно данным исследования 36,8% опрошенных сказали о страхе из-за «побочек». Также 35,8% респондентов указали на то, что вакцины разработаны очень быстро и еще не прошли всех клинических исследований.

Еще 32,1% участников сказали, что не хотят прививаться из-за существующих проблем со здоровьем. 13,9% респондентов не доверяют конкретным производителям вакцин, а еще 12,4% боятся умереть от новых препаратов или стать бесплодными.

Кроме того, в ходе были названы такие причины, как аллергия (8,6%) и наличие иммунитета после перенесённой болезни (7,9%). 4,6% считают, что угроза COVID-19 преувеличена, а 2,6% считают, что вакцины проверяют на населении. По религиозным убеждениям отказываются прививаться 0,1% опрошенных.

Напомним, большинство жителей Грузии не проявляют интерес к вакцинации от COVID-19. За восемь месяцев прививочной кампании полный курс вакцинации прошло около 35% взрослого населения. В минздраве республики планировали до конца года привить 60% совершеннолетних.

Сообщается, что опрос проводился в октябре. В нём участвовали 1996 домохозяйств.