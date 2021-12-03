Симферополь, 3 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Дожди и сильный ветер прогнозируются на территории Крыма 3 и 4 декабря, об этом сообщили в МЧС Республики Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 декабря в Крыму ожидается усиление ветра 15−20 м/с, порывы 25 м/с. 4 декабря дожди, местами сильные (10−20 мм)», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, и призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА, 29 и 30 ноября уже Крым принял на себя удар стихии — в результате ураганного ветра были повалены десятки деревьев, тысячи человек остались без света.