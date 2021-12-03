Москва, 3 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Москву пришла кратковременная оттепель, сообщает 3 декабря центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

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Синоптики рассказали, что ситуацию в Московском регионе сегодня определит тёплый сектор атлантического циклона, в результате сохранится пасмурная погода с осадками и наступит кратковременная оттепель.

В столице будет облачно, вечером мокрый снег, воздух прогреется до трёх градусов выше нуля, в Подмосковье — до четырёх градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.