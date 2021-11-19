Москва, , 08:49 — REGNUM Два новых высокотехнологичных производства открылись в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» по площадке «Алабушево», расположенной в Зеленограде, сообщается на портале мэра столицы.

Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В технополисе разместили свои мощности две компании. Первая — это производители измерительного оборудования — измерительных приборов, цифровых и аналоговых датчиков, контроллеров. Вторая — специализируется на производстве материалов для водоочистки.

Компании арендовали более 1,5 тыс. кв. метров площадей, на которых будет создано свыше 40 высококвалифицированных рабочих мест. Новые предприятия разместились в недавно построенных инженерных лабораторно-промышленных корпусах.

Как сообщало ИА REGNUM, технополис «Москва» возглавил список из 117 площадок в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и ОЭЗ.

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