Астана, 3 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Власти Казахстана добились экстрадиции из Германии подозреваемого в мошенничестве гражданина России. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

K1news.ru В наручниках

«Сотрудниками генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел Республики Казахстан из Германии экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин России Шубин Сергей Валерьевич», — сообщили в генпрокуратуре.

Отмечается, что Шубин подозревается в том, что под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса мошенническим путем завладел деньгами казахского предпринимателя на 170 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, российский музыкант и диджей Денис Казначеев, который обвиняется в отмывании денежных средств, будет выдан США. Такое решение ранее принял Апелляционный суд в Германии.

Читайте также: В МИД РФ отреагировали на планы по экстрадиции музыканта Казначеева в США