Москва, , 14:23 — REGNUM Россия категорически протестует против возможной экстрадиции гражданина РФ Дениса Казначеева из Германии в США, заявила 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С учетом вышеизложенных факторов, конечно, мы заявляем решительный протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Россия принципиально никогда «не признавала, не признает и не признает в будущем» экстерриториальную юрисдикцию судебных органов США и судебных органов каких-либо других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, российский музыкант и диджей Денис Казначеев, который обвиняется в отмывании денежных средств, будет выдан США. Такое решение ранее принял Апелляционный суд в Германии.

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