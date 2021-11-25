Москва, 25 ноября 2021, 14:23 — REGNUM Россия категорически протестует против возможной экстрадиции гражданина РФ Дениса Казначеева из Германии в США, заявила 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что Россия принципиально никогда «не признавала, не признает и не признает в будущем» экстерриториальную юрисдикцию судебных органов США и судебных органов каких-либо других государств.
Как сообщало ИА REGNUM, российский музыкант и диджей Денис Казначеев, который обвиняется в отмывании денежных средств, будет выдан США. Такое решение ранее принял Апелляционный суд в Германии.
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