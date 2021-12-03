Оттава, 3 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с якобы продолжающимися попытками России подорвать суверенитет и территориальную целостность соседнего государства. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Трюдо.

The White House Джастин Трюдо

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В ходе телефонного разговора Трюдо поздравил Зеленского с 30-летием независимости Украины и осудил «продолжающуюся агрессию и действия России по дестабилизации».

«Премьер-министр подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что между партнерами Украины осуществляется координация, чтобы единым фронтом противостоять российской провокации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время сообщения о возможном нападении России на Украину стали чаще появляться в зарубежной прессе, и с заявлениями об «агрессии» выступили многие официальные лица. И хотя ни о каком вторжении речи не идёт, западные политики продолжают обвинять Москву в попытках дестабилизировать ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не планирует применять военную агрессию в отношении других стран. Он отмечал также, что подобными заявлениями страны Запада искусственно нагнетают истерику, и потому не исключены попытки провокаций для оправдания такого рода заявлений.