Вашингтон, 3 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. На фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» американские власти будут с понедельника, 6 декабря, использовать более жесткие меры для приезжающих в страну. Об этом 2 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

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По информации последнего, с 6 декабря всем въезжающим на территорию США независимо от того, прошли они вакцинацию от COVID-19 или нет, необходимо будет сдать отрицательный тест на SARS-CoV-2 не ранее чем за сутки до прибытия.

При этом ранее привившимся от нового заболевания разрешалось при въезде в США сдавать тест на коронавирус за трое суток до прибытия на американскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был выявлен в американском штате Гавайи.