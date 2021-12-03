Новосибирск, 3 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Организациям и предпринимателям Новосибирской области могут получить субсидию на нерабочие дни. Уже выплачено более 560 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управление Федеральной налоговой службы.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

По словам руководителя управления Алексея Легостаева, с 1 ноября в налоговые органы региона поступило более 10,5 тыс. заявлений для предоставления субсидии на нерабочие дни от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Все они работают в отраслях экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

На начало декабря, из них одобрено 8,5 тыс. заявлений, по которым выплачены субсидии в общем размере 560 млн руб. Максимальная сумма субсидии, которая выплачена одной организации, составила 10 млн 387 тыс. руб.

Заявления о предоставлении субсидии принимаются по 15 декабря 2021 года.