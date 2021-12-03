Буэнос-Айрес, 3 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Бюрократические процедуры остаются препятствием для признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью аргентинской газете La Nación, опубликованном 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

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По словам главы РФПИ, Минздрав России поддерживает «очень позитивные контакты» с ВОЗ, а те препятствия, которые пока мешают признанию вакцины, «носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу».

Дмитриев подчеркнул, что клинические испытания и применение по всему миру вакцины «Спутник V» подтвердили её эффективность и безопасность, не оставив сомнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в России «Спутник V» зарегистрировали 11 августа 2020 года, это первая в мире вакцина от коронавируса, признанная официально. В настоящий момент вакцину одобрили власти 71 страны.

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