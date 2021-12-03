Буэнос-Айрес, 3 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 2,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 2681 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 335 310.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 23 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 116 617.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 196 096 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 1881 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.