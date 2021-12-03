Берлин, 3 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Вопрос введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Германии будет рассмотрен бундестагом к февралю 2022 года, заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель 2 декабря на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

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По ее словам, федеральное правительство и власти немецких регионов попросят совет по вопросам этики разработать соответствующие рекомендации до конца 2021 года. Меркель отметила, что является сторонницей обязательной вакцинации.

И.о. канцлера также, сообщила, что власти Германии договорились ограничить для непривитых доступ в магазины розничной торговли. Эта мера не будет распространяться на аптеки и супермаркеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии необходима обязательная вакцинация от COVID-19.