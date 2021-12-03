Казань, 3 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще 11 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 3 декабря 1276 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причины смерти еще четверых мужчин и семи женщин 1931−1980 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани руководство одного из городских кафе-кондитерских объявило свое учреждение «территорией конституционных прав посетителей».

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