Веллингтон, 3 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 92 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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Отмечается, что 80 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится самый крупный очаг распространения вируса в стране. Остальных заболевших выявили в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 8836.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 79 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них девять помещены в палаты интенсивной терапии. При этом к 3 декабря в Новой Зеландии полностью привились против COVID-19 не менее 87% взрослых жителей.