Пекин, 3 декабря, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Власти Китая одобрили план открытия границей между Гонконгом и материковой частью страны, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

Гонконг

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«По моим оценкам, это произойдет вскоре после выборов в Законодательный совет Гонконга», — заявил он.

Отмечается, что ранее китайские власти планировали снять ограничения в первой половине декабря. Однако выборы в Гонконге будут проходить 19 декабря.

Согласно плану, на начальной стадии открытия границ въезд будет разрешен лишь небольшому число человек. В первую очередь пропускать в Гонконг будут членов семей местных жителей, а также представителям бизнес-сообщества. Ожидается, что к февралю 2022 года поездки с материка в Гонконг примут уже массовый характер. Полноценно границу китайские власти собираются открыть к июню 2022 года.