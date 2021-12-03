Токио, 3 декабря, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Правительство Японии из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» приостановило действие выданных недавно въездных виз. Об этом 3 декабря сообщает агентство Kyodo.

(сс) Max Braun Японская виза

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Ужесточение въездных ограничений привело к ситуации, когда въезд в страну разрешается только японским гражданам, иностранцам, которые постоянно проживают в Японии и имеют долгосрочные визы, а также дипломатам. В «исключительных случаях» в страну может въехать родственник проживающего в Японии иностранца.

Напомним, что со 2 декабря в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» власти Японии полностью запретили въезд иностранных граждан из десяти стран Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, выдача так называемых «исключительных разрешений» на въезд в Японию будет ограничена из-за угрозы распространения новых штаммов коронавируса.