Новосибирск, 3 декабря, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 3 декабря, ожидается значительное повышение температуры воздуха — до +2°С, мокрый снег, метель, на дорогах местами гололедица, усиление скорости ветра до 18 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожие в метель

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно нарушение работы системы электроснабжения; падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток); осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию)», — сообщили в мэрии города.

В субботу, 4 декабря, ночью прогнозируется −5…−7°С, днём −3…−5°С, ветер юго-западный, ночью 8−13 м/с, днём 6−11 м/с, небольшой снег, ночью местами метель.