Томск, 3 декабря, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Днём 3 декабря в Томской области ожидается — 1,+4 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Зима

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Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег и дождь. В отдельных районах гололёдные явления. Ветер южный, 6−11 м/с, местами порывы 16−21 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 3 декабря будет облачно с прояснениями.

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