Красноярск, , 05:08 — REGNUM В пятницу, 3 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +3… +6 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Столбы, Красноярск

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В 08:50 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 3 на 4 декабря ожидается до +1… +3 °C, облачно, небольшие осадки.

Скорость юго-западного ветра 7−12 м/с, на порывах до 15−18 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В субботу, 4 декабря, в Красноярске до −1… +1 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью — до −5… −3 °C.

В воскресенье, 5 декабря, в Красноярске ожидается до −4… −3 °C днём и до −3… −2 °C ночью, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе и в Эвенкийском МР местами ожидается сильный снег. На юге Таймырского МР порывы восточного ветра до 17−22 м/с, метель. В центральных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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