Вашингтон, 3 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Руководство корпорации Google вновь отложило возвращение своих сотрудников в офисы в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 3 декабря сообщило агентство Bloomberg.

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В корпорации планировали обязать сотрудников с 10 января 2022 года работать из офиса как минимум три раза в неделю. Однако это решение было пересмотрено в связи с опасениями из-за ситуации с выявлением штамма «Омикрон».

Несмотря на готовность сотрудников Google вернуться на свои рабочие места в офис, руководство компании намерено подождать наступления следующего года для оценки ситуации с коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Нью-Йорк выявлено пять случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».