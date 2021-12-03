Сеул, 3 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 4944 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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По его данным, 4923 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует небольшое снижение заболеваемости по сравнению с тремя предыдущими днями, когда ежесуточно в стране выявляли более 5 тыс. инфицированных. При этом в Южной Корее продолжают фиксировать рекордное число пациентов в критическом состоянии — сейчас их 736.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 462 555. Также за минувшие сутки в стране скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3739 человек.