Москва, 3 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Разная генетическая структура вируса Эболы и коронавируса SARS-CoV-2 полностью исключают возможность их объединения. Об этом рассказал 2 декабря руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вероятность объединения вируса Эболы с коронавирусом специалист назвал сценарием «из области дешёвой голливудской фантастики». Семёнов заверил, что ни один из существующих штаммов коронавируса, а также ни один из штаммом, которые могут появиться в будущем, не сможет объединиться с вирусом лихорадки Эбола.

Такое объединение специалист назвал столь же невозможным, «как не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному». У этих двух вирусов разная генетическая структура. По словам учёного, коронавирус похож на «волосатый шарик», а вирус Эболы напоминает «хот-дог с длинной сосиской», между собой они абсолютно несоединимы.

При этом Семёнов не исключил, что человек может заразиться одновременно этими двумя инфекциями. Результат в таком случае, по мнению учёного, будет непредсказуемый, но вероятность неблагоприятного исхода в случае болезни очень велика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные в ЮАР указали на возрастание в три раза вероятности заразиться новым штаммом коронавируса «Омикрон» для переболевших COVID-19.