Осло, 3 декабря, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Обязательное тестирование на коронавирус вводится в Норвегии с 3 декабря для прибывающих в страну, сообщило на своем сайте норвежское правительство.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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Отмечается, что тест будет необходимо сделать вне зависимости, сделал ли путешественник прививку от COVID-19 или нет. Проверка должна быть проведена в течение 24 часов после въезда с помощью экспресс-теста в медучреждении или самостоятельно. Если результат окажется положительным, пациент обязан пройти ПЦР-тестирование.

Власти также объявили, что все прибывающие на Шпицберген должны пройти тест на коронавирус заранее и иметь справку с отрицательным результатом уже перед въездом, поскольку местная система здравоохранения не имеет достаточных ресурсов для борьбы со вспышками COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 ноября все лица, которые планируют въехать в Норвегию, обязаны заранее информировать норвежские власти о своем визите в страну и регистрироваться в специальной базе данных.