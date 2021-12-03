Москва, 3 декабря, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России к середине декабря 2021 года обновит временные рекомендации по вакцинации от COVID-19, включив в них расширенный перечень оснований для медотвода. Об этом 3 декабря пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Правила профилактики COVID-19 на ярмарке

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"В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения», — сказал один из собеседников.

На запрос издания в Минздраве РФ сообщили, что список противопоказаний к вакцинации будет коррелировать со списком, прописанным в инструкции к каждому препарату.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве 2 декабря вступил в силу приказ департамента здравоохранения, который предусматривает введение упрощённого механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Такой же механизм начнёт действовать в России 1 февраля 2022 года.