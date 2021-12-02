Афины , 3 декабря, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Зараженный штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 гражданин Греции был вакцинирован против коронавирусной инфекции, передает телеканал ERT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что прибывший из ЮАР греческий гражданин, у которого подтвердили наличие нового штамма коронавируса, проходил вакцинацию до совей поездки в Йоханнесбург. Врачи утверждают, что состояние заболевшего оценивается как легкого, симптомы COVID-19 у него не проявляются. В настоящее время пациент находится на домашнем карантине.

Врачи намерены выяснить, проявятся ли симптомы у контактировавших с заболевшим людей. Пока сведений об этом не поступало.