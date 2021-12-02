Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Общее число жителей американского города Нью-Йорк, прошедших ревакцинацию от коронавирусной инфекции, превысило 1 млн. Об этом 2 декабря сообщила на своей странице в Twitter администрация мегаполиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В мэрии призвали тех жителей Нью-Йорка, кто еще не получил бустерную дозу вакцины от COVID-19, сделать дополнительную прививку до 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Эквадоре началась ревакцинация от коронавирусной инфекции среди лиц в возрасте 18 лет и старше.