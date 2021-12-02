Сент-Пол, США, 3 декабря, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Вторым, зарегистрированным в США, носителем штамма коронавируса «Омикрон» стал житель штата Миннесота. Об этом 2 декабря сообщил на своем сайте региональный департамент здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Отмечается, что мужчина недавно посещал американский город Нью-Йорк, но не выезжал за пределы страны. 24 ноября он сдал тест на коронавирус.

В ведомстве также подчеркнули, что пациент привит от коронавирусной инфекции. Мужчина помещен на карантин. Он испытывает «умеренные» симптомы COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в штате Калифорния был выявлен первый в США случай заражения штаммом «Омикрон».