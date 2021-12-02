Белград, 3 декабря, 2021, 01:00 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано еще 2180 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные 2 декабря опубликовало министерство здравоохранения на своей официальной странице.

Коронавирус

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От последствий COVID-19 за последние сутки умерли 53 пациента.

Штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о том, что школьные каникулы не будут сдвигаться — школы будут закрыты с 31 декабря по 24 января.

Главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон после заседания штаба заявил о том, что медицинские эксперты требовали введения круглосуточных ковид-паспортов, но их предложение не было принято. По мнению Кона, если бы в Сербии круглосуточно действовали ковид-паспорта, это могло бы остановить интенсивное распространение вируса во время новогодних праздников.

Напомним, что в начале пандемии коронавируса в Сербии действовал режим чрезвычайного положения.