Москва, 2 декабря, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Новогодние площадки на открытом воздухе в Москве будут работать полноценно в период праздников. Об этом заявил 2 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Конечно, санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, ёлки, украшения, полноценные ярмарки», — сказал он в эфире телеканала «России 1».

Собянин отметил, что речь идёт об уличных мероприятиях, и выразил надежду, что ситуация с коронавирусом «позволит их хотя бы в таком формате провести».

Мэр добавил, что единственное, от чего было решено отказаться, это проведение мастер-классов, поскольку они предполагают «слишком тесное общение» участников.