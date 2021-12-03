Немецкие власти одобряют новые ограничения для непривитых
Берлин, 3 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. 2 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и ее преемник Олаф Шольц провели пресс-конференцию после встречи с главами правительств федеральных земель, сообщает немецкий журнал SPIEGEL.
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"Получите вакцину, получите бустерную прививку — вот как мы выйдем из этого кризиса», — заявил Олаф Шольц. Уходящий канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, подтвердила, что выступает за обязательные прививки.
Те, кому еще предстоит пройти вакцинацию, столкнутся с дополнительными ограничениями после того, как немецкие лидеры провели переговоры. Непривитым людям будет закрыт доступ почти ко всем предприятиям, за исключением продуктовых магазинов и аптек, поскольку Меркель присоединилась к Шольцу в поддержке обязательных вакцин.
Федеральные лидеры и лидеры федеральных земель договорились о следующем:
- Магазины, рестораны, музеи, кинотеатры доступны только для вакцинированных или выздоровевших;
- Проведение дополнительных тестов для вакцинированных;
- Бундестаг проведёт голосование по поводу обязательной вакцинации в начале 2022 года;
- Ночные клубы и музыкальные заведения будут закрыты в районах, где уровень заболеваемости достигает 350;
- На футбольных стадионах будет разрешено допускать не более 15 000 зрителей;
- На крытых спортивных площадках будет присутствовать не более 5000 зрителей;
- Частные собрания для непривитых будут ограничены одним домашним хозяйством.