Берлин, 3 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. 2 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и ее преемник Олаф Шольц провели пресс-конференцию после встречи с главами правительств федеральных земель, сообщает немецкий журнал SPIEGEL.

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"Получите вакцину, получите бустерную прививку — вот как мы выйдем из этого кризиса», — заявил Олаф Шольц. Уходящий канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, подтвердила, что выступает за обязательные прививки.

Те, кому еще предстоит пройти вакцинацию, столкнутся с дополнительными ограничениями после того, как немецкие лидеры провели переговоры. Непривитым людям будет закрыт доступ почти ко всем предприятиям, за исключением продуктовых магазинов и аптек, поскольку Меркель присоединилась к Шольцу в поддержке обязательных вакцин.

Федеральные лидеры и лидеры федеральных земель договорились о следующем: