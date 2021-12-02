Тирана, 2 декабря, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Технический комитет экспертов 2 декабря постановил о введении новых мер по борьбе с коронавирусом в Албании.

Chris Walts Тирана, Скандербег

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отныне любой гражданин Албании старше 18 лет вправе получить третью дозу вакцины от коронавируса спустя полгода после второй инъекции вакцины.

С 31 декабря все работники государственной администрации, работники супермаркетов и торговых центров должны вакцинироваться или предъявлять тесты ПЦР каждые пять дней. С 23:00 до 6:00 действует комендантский час.

Прибывающие из ЮАР, Кении, Замбии, Ботсваны и Сенегала будут помещаться на двухнедельный домашний карантин.