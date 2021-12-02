Москва, 2 декабря, 2021, 22:16 — ИА Регнум. В случае войны с Украиной Донецкая народная республика (ДНР), вероятно, обратится за помощью к России и Белоруссии. Об этом 2 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По его словам, ДНР не собирается сдаваться. И в случае агрессии Украины жители народной республики будут сражаться за свою свободу всеми доступными способами.

«Мы рассчитываем на себя, но как будут развиваться события — будем действовать по ситуации. Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России, не исключаю, что будем обращаться и в адрес Белоруссии», — сказал Пушилин.