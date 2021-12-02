Стокгольм, 2 декабря, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Запад, пытаясь все вопросы решить давлением, забыл, что значит вести диалог, заявил 2 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ.

ИА REGNUM Сергей Лавров

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Комментируя угрозы со стороны американского замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд ввести санкции против России из-за «агрессии на Украине», Лавров отметил, что Москве не привыкать к такой манере Вашингтона решать вопросы.

Лавров «До этого тоже были санкции, которых не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способность креативно искать баланс интересов».

Он добавил, что Москва ответит на санкции, если таковые последуют с Запада. Что бы ни предприняли в Вашингтоне, хуже от этого будет только самим США.