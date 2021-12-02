Рим, 2 декабря, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса «не уклоняется» от используемых вакцин, заявили в четверг, 2 декабря, в национальном фармацевтическом агентстве Италии.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Также нет никаких данных, что заражения новым штаммом приводят к более тяжелому течению болезни, в то же время «Омикрон», похоже, способен распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы, добавили эксперты.

По данным на2 декабря, в Италии умерли134 003человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на72(днем ранее — на103). Число подтвержденных носителей выросло на16 806(днем ранее — на15 085). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 060 430— более8% населения страны. В настоящее время заражены208 871человек (на9088больше, чем днем ранее). Показатель превысил отметку в 200 тысяч впервые за полгода. Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны).