Рим, 2 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 2 декабря, в Италии умерли134 003человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на72(днем ранее — на103), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на16 806(днем ранее — на15 085).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 060 430— более8% населения страны. В настоящее время заражены208 871человек (на9088больше, чем днем ранее). Показатель превысил отметку в 200 тысяч впервые за полгода.

Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны).