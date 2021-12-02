Рим, 2 декабря, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Администрация региона Лацио (Рим) в четверг, 2 декабря, распространила «ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о прививках от коронавируса для детей», написанные врачами римского госпиталя Младенца Иисуса.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Детей от 5 до 11 лет прививать от коронавируса можно, эффективность вакцины Pfizer для этой возрастной категории составляет 91%, а прививка поможет защитить от вируса как самого ребенка, так и его родственников, сказано в тексте.

Детей в возрасте от 5 до 11 лет будут прививать в Италии с 23 декабря. Вакцинация добровольна и проводится с согласия родителей.

По данным на1 декабря, в Италии умерли133 931человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на103(днем ранее — на89). Число умерших превысило 100 впервые с июня 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на15 085(днем ранее — на12 764). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 043 620— более8% населения страны. В настоящее время заражены199 783человек (на5513больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны).