Стокгольм, 2 декабря, 2021, 20:05 — ИА Регнум. По состоянию на 2 декабря, в Швеции были выявлены шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава одного из отделов Агентства общественного здравоохранения Швеции Бритта Бьоркхольм, передает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас появился новый вариант в мире для отслеживания, а именно «Омикрон». В Швеции на данный момент выявлено шесть случаев, все зараженные ранее путешествовали в южную Африку», — заявила Бьоркхольм.

Согласно информации ведомства, у всех шести инфицированных в Швеции COVID-19 проходит в легкой форме.

«У нас нет таких подробностей, но насколько мне известно, никто серьезно не заболел, у них наблюдались легкие симптомы», — отметила Бьоркхольм.