Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Студенты факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, организовавшие так называемую антиковидную дружину, провели свой первый рейд по вагонам метро Петербурга, убеждая пассажиров носить маски в общественном транспорте, что прямо предписано постановлением городского правительства. Тем временем сотрудники Смольного отчитались об увеличении количества штрафов, выписанных «безмасочникам».

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске в метро

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Как сообщает «Фонтанка», первый рейд студенческого патруля начался 2 декабря на станции метро «Обводный канал». Волонтёры просили пассажиров надеть маски или, если они приспущены, поднять их на рот и нос. Тем, у кого нет СИЗ при себе, бесплатно предлагали маску. Кроме того, студенты раздавали людям печатные материалы своего вуза с объяснением необходимости профилактики COVID-19 и важности вакцинации от коронавируса.

Члены антиковидной студенческой дружины носят на одежде или сумках отличительные значки — красное сердце с белым крестом. Как сообщалось ранее, для того, чтобы вступить в ряды патруля, необходимо соблюсти одно условие — пройти самому полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, инициативу студентов полностью поддержал декан факультета, известный петербургский медиа-менеджер, бывший главред газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Олег Кузин.

Как ожидается, вскоре к дружине присоединятся совершеннолетние студенты и других петербургских вузов и средних профессиональных учебных заведений, а также курсанты военных училищ.

Тем временем в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга изданию 78.ru сообщили, что за ноябрь составлено 293 административных акта на граждан, которые находились в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. В октябре количество протоколов было в два раза меньше — 130 штук. За отсутствие масок может быть назначен штраф в размере 4000 рублей, за повторные нарушения — 5000 рублей.