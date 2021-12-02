Стокгольм, 2 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Число случаев заболевания COVID-19 в Швеции растет. Особую тревогу вызывает тот факт, что все больше и больше пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации, считаются полностью привитыми. Об этом 2 декабря сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, например, среди пациентов с коронавирусом в возрасте 60 лет и старше, находящихся в реанимации, двое из трех были полностью вакцинированы от COVID-19 в течение ноября. Согласно обновленной статистике, в настоящее время в реанимационных отделениях Швеции с диагнозом COVID-19 находятся 43 человека.

Для сравнения: в августе лишь восемь процентов всех ковид-пациентов, получающих помощь реаниматологов, были полностью вакцинированы. В сентябре показатель увеличился до 23%. В октябре он вырос до 31%, а в ноябре и вовсе составил все 40%.

Напомним, что 2 декабря правительство Швеции дало понять, что в ближайшее время в стране могут быть введены новые ограничения.