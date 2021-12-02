Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области внесли изменения в антиковидное постановление, которые начнут действовать с момента подписания. Среди прочего, организациям-владельцам паспортов коллективного иммунитета не нужно требовать у посетителей QR-коды. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 Ленинградской области

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Так, согласно документу, который начал действовать со 2 декабря, фитнес-клубам, стоматологическим клиникам, баням, бассейнам и кинотеатрам с паспортами коллективного иммунитета могут не требовать у посетителей QR-коды. Кроме того, не нужно предварительно записываться на тренировки в фитнес-центры.

«Разрешаются мероприятия при наличии у участников антиковидных документов, но при участии более 50 человек потребуется согласование Роспотребнадзора»,— добавили в ведомстве.

Ночные клубы и дискотеки теперь могут работать, но строго с 06:00 до 23:00 мск и при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста.

«Паспорта коллективного иммунитета для медиков, школ и учреждений соцзащиты теперь будут выдаваться при прохождении полной вакцинации (или подтверждения заболевания в течение последних шести месяцев) 95% сотрудников», — добавили в обладминистрации.