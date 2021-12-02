Берлин, 2 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Было бы разумнее начать ревакцинацию в Германии раньше. Председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stico) Томас Мертенс заявил, что решения по сдерживанию четвёртой волны COVID-10 были приняты слишком поздно. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 2 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Председатель Постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс признал в политическом журнале ARD «Панорама», что определенные решения комиссии были приняты слишком поздно. Он отметил: «Наверное, было бы дешевле начать кампанию по сдерживанию смертельного вируса гораздо раньше».

По его словам, возобновившегося хаоса вокруг вакцинации можно было бы избежать, если бы ревакцинация началась быстрее. «Нам уже с июля стало ясно, что необходима третья прививка, однако комиссия медлила с решением возникшего вопроса», сообщил председатель Stico.

Stiko потребовалось время до начала октября, чтобы дать настоятельную рекомендацию ревакцинироваться, и то исключительно для категории лиц старше 70 лет. Общая рекомендация для всех старше 18 лет последовала 18 ноября.

Мертенс объяснил, почему Stiko потребовалось так много времени, чтобы принять решение: «Сначала мы определяем, какие данные нам нужны, чтобы иметь возможность прийти к рекомендации. Затем полученные данные проходят поэтапную обработку. Когда комиссия получит полную картину, собрав всю необходимую информацию, она может дать рекомендации».