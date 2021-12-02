Рим, 2 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Медики согласно закону и согласно клятве Гиппократа призваны лечить других людей и ни в коем случае не подвергать их здоровье дополнительной опасности, сказано в решении Конституционного суда Италии, опубликованном в четверг, 2 декабря.

Гиппократ

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С такой мотивировкой суд отклонил требования медика из Абруццо, который обжаловал собственное отстранение от работы без сохранения зарплаты за отказ прививаться от коронавируса. Подобные отстранения законны, постановил суд.

По данным на1 декабря, в Италии умерли133 931человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на103(днем ранее — на89). Число умерших превысило 100 впервые с июня 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на15 085(днем ранее — на12 764). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 043 620— более8% населения страны. В настоящее время заражены199 783человек (на5513больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).